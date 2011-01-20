Некоторые способы экономии топлива

Цены на бензин стремительно растут, пробивая в карманах отечественных автолюбителей огромные финансовые бреши. Тем не менее, придерживаясь некоторых элементарных правил экономии топлива, можно сберечь значительные суммы и уберечь свой кошелек от стремительного похудания.

Первое правило, оно же главное – это контроль давления в шинах. Пониженное давление в шинах препятствует качению колес, так как покрышки «жуют» дорогу, что напрямую влияет на расход топлива. Рабочее давление в шинах указано в сервисной книге автомобиля и продублировано на его передней стойке. Нарушение углов установки колес или развал/схождения также оказывает влияние на расход топлива, поскольку создает дополнительное сопротивление свободному вращению колес.

Даже такая, казалось бы незначительная деталь, как состояние резины, способна повлиять на экономию топлива, поскольку способна создавать значительное сопротивление движению. Конечно, лучший вариант - это новая резина. Рачительные хозяева не жалеют денег на автошины Санкт Петербург это или провинция - не имеет значения, так как в конечном итоге все равно выйдет более экономично.

Работа кондиционера способна увеличить расход топлива на 8-10%. Предпочтительней ездить на небольших скоростях с открытым окном, не забывая, что при более быстрой езде открытое окно увеличивает аэродинамическое сопротивление. Умелое управлении не только автомобилем, но и двигателем способно сэкономить значительное количество топлива. Не следует «втаптывать» педаль газа в пол, езда должна быть плавной и равномерной, а маневрирование - не резким Лучше всего использовать торможение самим двигателем – в этом случае подача топлива прекращается автоматически.

Необходимо научиться избегать попадания в пробки и уметь рационально прокладывать маршрут, избегая дополнительной накрутки километров. При дальних поездках желательно придерживаться оптимальной скорости - 90 км/ч, имея в виду, что увеличение скорости на каждые 10 км/ч съедает дополнительные 10-15 % топлива. При этом расход нарастает в геометрической прогрессии в полном соответствии с законами аэродинамики. Именно по этой причине некоторые водители используют аэродинамическую тень впереди идущей машины, уменьшая силу набегающего воздушного потока, буквально вцепившись в «хвост» впереди идущей машины.