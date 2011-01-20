Сотрудники ГИБДД приняли роды прямо на посту ДПС

«Однако инспекторы ДПС не растерялись, тем более, на этом посту уже годназад был аналогичный случай, - рассказал начальник отдела пропагандыДепартамента обеспечения безопасности дорожного движения МВД Россииполковник милиции Владимир Шевченко. - Они быстро перегнали автомобиль сроженицей в теплый бокс стационарного поста, где малыш и появился насвет». Приехавшие врачи доставили мать и новорожденного мальчика вроддом.

«Случившееся еще раз подтверждает, что сотрудники милиции всегда готовыприйти на помощь гражданам, даже в столь непривычной ситуации, -подчеркнул представитель ГИБДД. - На самом деле, роды на дороге - нередкость в нашей стране и у многих инспекторов ДПС в регионах уже естьопыт работы акушерами. В этом им помогают и знания, полученные наинструктажах по оказанию помощи пострадавшим в ДТП».