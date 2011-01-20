Свердловские власти готовы на жесткие меры, чтобы не допустить роста цен

Об этом АПИ заявил министр торговли, питания и услуг Свердловской области Дмитрий Ноженко. Министр пообещал принять самые жесткие меры в случаях выявления необоснованного завышения цен на продукты питания. По данным облстата, в первой декаде этого года отмечен рост розничных цен на пшено, гречневую крупу, картофель, белокочанную капусту, репчатый лук, морковь, мясо говядины и подсолнечное масло. Вопрос о стабилизации цен на основные продовольственные группы товаров был сразу же обсужден с поставщиками продукции в областном Минторге. Розничные торговые предприятия предприняли меры по сдерживанию роста цен. Было еще раз отмечено, что цены формируются с допустимой торговой надбавкой на социально значимые товары, не превышающей 15 процентов, а на товары отечественного производства - 10 процентов.