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Свердловские власти готовы на жесткие меры, чтобы не допустить роста цен
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Свердловские власти готовы на жесткие меры, чтобы не допустить роста цен

20 января 2011, 17:15ОбществоАнка
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