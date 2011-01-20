Теперь каждый пользователь соцсети «В Контакте» рискует сесть в тюрьму
В России впервые завели дело за нарушение авторских прав в соцсети. Следствие впервые возбудило уголовное дело в отношении пользователя сайта «ВКонтакте», незаконно разместившего на своей странице произведения и фонограммы музыкальных исполнителей, сообщает в среду управление «К» МВД России.
По данным ведомства, уголовное дело по факту нарушения авторских правбыло возбуждено после заявления представителя коммерческой фирмы,сообщившего, что в социальной сети «ВКонтакте» незаконнораспространяются аудиоматериалы, исключительные права на которыепринадлежат фирме.
«В ходе проверки, проведенной специалистами управления «К», выяснилось,что одним из наиболее активных пользователей, осуществляющих незаконноевоспроизведение и доведение до всеобщего сведения музыкальныхпроизведений, является 26-летний житель Москвы», - говорится всообщении.
На своей персональной странице пользователь разместил 18 аудиозаписейизвестной российской музыкальной группы, число скачиваний которыхдругими пользователями составило свыше 200 тысяч. От действий толькоодного правонарушителя правообладатель понес ущерб в 108 тысяч рублей.
Ведомство подчеркивает, что намерено усилить борьбу с незаконнымраспространением в социальных сетях и других ресурсахаудиоматериалов,продолжив практику привлечения правонарушителей к уголовнойответственности.