Теперь каждый пользователь соцсети «В Контакте» рискует сесть в тюрьму

По данным ведомства, уголовное дело по факту нарушения авторских правбыло возбуждено после заявления представителя коммерческой фирмы,сообщившего, что в социальной сети «ВКонтакте» незаконнораспространяются аудиоматериалы, исключительные права на которыепринадлежат фирме.

«В ходе проверки, проведенной специалистами управления «К», выяснилось,что одним из наиболее активных пользователей, осуществляющих незаконноевоспроизведение и доведение до всеобщего сведения музыкальныхпроизведений, является 26-летний житель Москвы», - говорится всообщении.

На своей персональной странице пользователь разместил 18 аудиозаписейизвестной российской музыкальной группы, число скачиваний которыхдругими пользователями составило свыше 200 тысяч. От действий толькоодного правонарушителя правообладатель понес ущерб в 108 тысяч рублей.