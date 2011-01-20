Узнать новости городов Свердловской области станет проще

Цель проекта — создать единую информационную площадку для СМИ городовобласти, вплоть до районных газет и газет малых городов.Уральский информационный портал «Вместе» намерен публиковать новости с официальных сайтовмуниципальных образований, а также интернет-страниц муниципальных газет ителеканалов. В списке участников помимо СМИ Нижнего Тагила издания изБерёзовского, Артей, Алапаевска, Ирбита, Красноуфимска, Нижней Туры,Полевского, Краснотурьинска, Камышлова и Новоуральска.

Независимые эксперты признают социальную важность проекта, однакосомневаются в его экономическом успехе. Возникнуть сложности могут и спосещаемостью. С определением целевой аудитории сайта сотрудники показатрудняются. По всей видимости, это жители области. Однако уровеньпроникновения интернета в малых городах пока еще оставляет желатьлучшего, отмечает 66.ru.