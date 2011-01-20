В Нижнем Тагила дело об обмане бывших акционеров НТМК передано в суд

А за свои услуги посредников просили определённый процент от суммы. Но мошенники говорили тагильчанам не всю правду – на депозите каждого обманутого было гораздо больше денег. И все они уходили преступникам. В каждом случае они присваивали от десятков до сотен тысяч рублей. Следователями доказано 34 эпизода такого мошенничества, рассказал корреспонденту Радио «Маяк - Нижний Тагил» начальник нижнетагильского УВД Андрей Исаев. Общий ущерб, который причинили мошенники бывшим держателям акции, оценивается в 3 миллиона рублей. А главный фигурант по делу – только один. На данный момент заявления от пострадавших от обмана акционеров поступать перестали. А значит, можно сказать, что в деле поставлена точка, уверен Андрей Исаев. Откуда мошенники узнали домашние адреса бывших акционеров, как вообще получили их список, следователи пока не говорят. Суд дело пока не рассмотрел, и когда накажут преступников, пока сказать сложно.