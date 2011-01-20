В поселке Широкая речка расстреляли бездомных собак
20 января 2011, 08:32ОбществоОльга
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Пальбу по бездомным животным устроили посреди дня. В поселке Широкая речка расстреляли стаю бездомных собак, тех, кто успел убежать, ранили.
По словам местных жителей, стая жила на улице, но животные не проявлялиагрессии, их всё время подкармливали, сообщают «Новости» 4 канала.В посёлке это не первая расправа над собаками: сезон охоты открыли еще 4года назад. Исчезают не только бродячие, но и домашние животные, частопропадают кошки. Сельчане подозревают, что бойню устроил кто-то изсоседей.
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