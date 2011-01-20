В Свердловской области началась подготовка к весенней посевной кампании

По его словам, большая работа в этом году предстоит техническим службам сельскохозяйственной отрасли. С 1 января 2011 года в России введен технический регламент, который отменяет производство и реализацию в стране бензина класса Евро-2, а с 1 сентября 2011 года прекращается выпуск в оборот автомобильного бензина с октановым числом менее 80. К классу Евро-2 относятся бензин АИ-76 и Нормаль-80. По договоренности с главным поставщиком топлива на предприятия отрасли этот бензин будет поставляться до августа. До этого же времени все сельскохозяйственные автотранспортные средства, работающие на этом бензине, должны быть переведены на газомоторное и дизельное топливо.