Жители Нижнего Тагила увидят новую комедию Озона и международный бестселлер Мураками
20 января 2011, 17:43ОбществоАнка
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Эксклюзивные премьеры в «Мистерии Кино».
Уже сегодня там можно посмотреть яркую и остроумную комедию от мастера жанра и законодателя кинематографических вкусов XXI века Франсуа Озона. Фильм «Отчаянная домохозяйка» - это новая встреча на экране Катрин Денёв и Жерара Депардье. Кинокартина - участница Венецианского фестиваля 2010 года. А в феврале тагильчан в «Мистерии кино» ждет «Норвежский лес» - романтическая мелодрама по мировому бестселлеру Харуки Мураками под музыку Биттлз и Джонни Гринвуда.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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