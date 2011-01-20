Жители Нижнего Тагила увидят новую комедию Озона и международный бестселлер Мураками

Уже сегодня там можно посмотреть яркую и остроумную комедию от мастера жанра и законодателя кинематографических вкусов XXI века Франсуа Озона. Фильм «Отчаянная домохозяйка» - это новая встреча на экране Катрин Денёв и Жерара Депардье. Кинокартина - участница Венецианского фестиваля 2010 года. А в феврале тагильчан в «Мистерии кино» ждет «Норвежский лес» - романтическая мелодрама по мировому бестселлеру Харуки Мураками под музыку Биттлз и Джонни Гринвуда.