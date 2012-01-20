Более двух тысяч тагильчан окунулись в крещенскую прорубь

Как сообщили TagilCity.ru в клубе «моржей», с 8.00 до 18.00 возле прорубидежурил врач, после 18.00 его сменила бригада «Скорой помощи». На местенаходились также спасательные службы. Чаще тагильчане приходили кпроруби после работы – с18.00 до 20.00.

Традиционного для Крещения мороза не было, днем столбик термометраопустился до – 15 градусов, при этом температура воды составила +4градуса. При теплой погоде окунаться было легко, поделились участникикупания.

На странице портала TagilCity.ru «В контакте» накануне прошел опроссреди подписчиков. Большинство опрошенных, а именно 305 человек (87,9%), от купаний в проруби решили отказаться. Из них 82 % никогда неокунались в прорубь.

Искупались в ледяной воде 42 человека (12,1 %), для 23-х из них это былпервый подобный опыт. «Бывалых» среди опрошенных оказалось 49 человек(11,4 %).

В опросе приняли участие 347 человек.