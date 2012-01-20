«Экорадио» отмечает юбилей тремя новыми проектами
«Все новости», все бывшие, все лучшие. «Экорадио» отмечает юбилей тремя новыми проектами.
20 января исполняется 15 лет с тех пор, как радиостанция «Экофонд» впервые вышла в эфир. Эко по-прежнему остаётся единственным в Нижнем Тагиле радио, осуществляющим круглосуточное самостоятельное вещание.
Первый подарок «Экорадио» сделала информационная служба радиостанции. На базе редакции, снабжавшей новостями эфир «Эко» и радио «Маяк – Нижний Тагил» теперь создано информационное агентство «Все новости». Его сайт открылся 17 января. Этот ресурс поможет занятым тагильчанам постоянно быть в курсе событий, считает главный редактор Елена Боярская.
Бывших ди-джеев не бывает, уверен программный директор «Экорадио» Андрей Наймушин. 20 января, в день рождения радиостанции, поздравляют её и слушателей люди, которые когда-то работали ди-джеями на «Экорадио». Многие из них сядут за пульт впервые за много лет. Ради этого они приедут в Нижний Тагил из Екатеринбурга, Москвы. И даже с Туманного Альбиона, рассказал Андрей Наймушин.
А с 23 января на 103 FM стартует спецпроект «Тагил рулит!». 15 будних дней гостями эфира на «Экорадио» будут самые интересные люди Нижнего Тагила. Молодые художники, певцы, спортсмены. Те, кто увлечён своим делом. Те, кто доказывает на практике, что Тагил рулит, говорит автор проекта Ольга Рыжих.