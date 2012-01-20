«Экорадио» отмечает юбилей тремя новыми проектами

20 января исполняется 15 лет с тех пор, как радиостанция «Экофонд» впервые вышла в эфир. Эко по-прежнему остаётся единственным в Нижнем Тагиле радио, осуществляющим круглосуточное самостоятельное вещание.

Первый подарок «Экорадио» сделала информационная служба радиостанции. На базе редакции, снабжавшей новостями эфир «Эко» и радио «Маяк – Нижний Тагил» теперь создано информационное агентство «Все новости». Его сайт открылся 17 января. Этот ресурс поможет занятым тагильчанам постоянно быть в курсе событий, считает главный редактор Елена Боярская.

Бывших ди-джеев не бывает, уверен программный директор «Экорадио» Андрей Наймушин. 20 января, в день рождения радиостанции, поздравляют её и слушателей люди, которые когда-то работали ди-джеями на «Экорадио». Многие из них сядут за пульт впервые за много лет. Ради этого они приедут в Нижний Тагил из Екатеринбурга, Москвы. И даже с Туманного Альбиона, рассказал Андрей Наймушин.