Фотошпионам удалось поймать новый FIAT Ellezero

Салон выглядит почти по-спартански: просто и лаконично. Кресла с двухцветной обивкой и контрастной прострочкой, металлическая отделка панелей. Задним пассажирам может оказаться тесновато. Скорее всего, Ellezero получит линейку двигателей, аналогичную линейке агрегатов FIAT 500. Автомобиль будет представлен на автосалоне в Женеве. Его продажи в Европе должны стартовать до конца этого года.