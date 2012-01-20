Фотошпионам удалось поймать новый FIAT Ellezero
20 января 2012, 09:47ОбществоРОман БОТов
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Фотошпионам удалось поймать новый FIAT Ellezero в объектив камеры в тот момент, когда автомобиль проходил дорожные тесты. Насколько можно судить, учитывая, что автомобиль весьма основательно укутан камуфляжем, дизайн Ellezaro выполнен в стиле, схожем со стилем FIAT 500.
Салон выглядит почти по-спартански: просто и лаконично. Кресла с двухцветной обивкой и контрастной прострочкой, металлическая отделка панелей. Задним пассажирам может оказаться тесновато. Скорее всего, Ellezero получит линейку двигателей, аналогичную линейке агрегатов FIAT 500. Автомобиль будет представлен на автосалоне в Женеве. Его продажи в Европе должны стартовать до конца этого года.
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