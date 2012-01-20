Фотошпионам впервые попался новый Chevrolet Corvette

Судя по фотографиям, силуэт кузова следующего «Корвета» схож с предшественником, при этом новинка сохранила и фирменные круглые задние фонари, которые теперь, судя по всему, стали полностью светодиодными, а также четыре патрубка выпускной системы. Последние установлены вплотную друг другу, тогда как ранее они были немного разнесены по сторонам.

Суперкар седьмого поколения построят на модернизированной заднеприводной платформе предшественника. При этом масса нового Chevrolet Corvette за счет широкого использования алюминия и карбона будет значительно снижена. Кроме того, ранее вице-президент концерна General Motors Карл-Фридрих Штраке также подтвердил, что машина сохранит переднемоторную компоновку, а в гамме двигателей по-прежнему будут присутствовать только V-образные «восьмерки».

Как уточняет журнал Car, одним из агрегатов будущего «Корвета» станет алюминиевый двигатель с непосредственным впрыском топлива, высокой степенью сжатия и системой отключения цилиндров при небольших нагрузках. Не исключено и появление семиступенчатой механической коробки передач, которая впервые среди всех спортивных автомобилей появилась на новом Porsche 911.

Chevrolet Corvette текущего поколения выпускается с 2005 года. Автомобиль предлагается с различными версиями восьмицилиндровых двигателей мощностью от 430 до 638 лошадиных сил.