GM представил интерактивные задние стекла

Для проекта Windows of Opportunity уже разработано несколько приложений.

Например, для детей будет довольно интересен мультипликационный персонаж по имени Otto, который в режиме реального времени реагирует на изменение скорости, погоду за окном и даже на ландшафт.

Приложение Foofu позволит пассажирам на задних сиденьях разрисовывать в разные цвета облака и природу, а также рисовать на стеклах, как если бы они были запотевшими.

При помощи Spindow можно будет заменить декорации за окном.

Приложение Pond позволит слушать музыку и переписываться с пассажирами других автомобилей на дорогах.