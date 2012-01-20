GM представил интерактивные задние стекла
20 января 2012, 09:20ОбществоРОман БОТов
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Как пишет портал 5 Колесо, развлекательная система Windows of Opportunity (WOO), использующая оптические сенсоры и датчики движения, позволит, например, рисовать на задних боковых окнах, скачивать музыку или отправлять сообщения.
Для проекта Windows of Opportunity уже разработано несколько приложений.
Например, для детей будет довольно интересен мультипликационный персонаж по имени Otto, который в режиме реального времени реагирует на изменение скорости, погоду за окном и даже на ландшафт.
Приложение Foofu позволит пассажирам на задних сиденьях разрисовывать в разные цвета облака и природу, а также рисовать на стеклах, как если бы они были запотевшими.
При помощи Spindow можно будет заменить декорации за окном.
Приложение Pond позволит слушать музыку и переписываться с пассажирами других автомобилей на дорогах.
Стоит отметить, что WOO пока является лишь проектом, который не планируется запускать в массовое производство в ближайшем времени.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей