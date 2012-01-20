Мошенничество с техосмотром - громкая отставка

«Точно мы знаем, есть очень много жалоб от клиентов и участников рынка, которые возмущены этим (выдачей талонов ТО без фактического осмотра автомобиля – прим. ред.). Это чистый обман. Все это бросает тень на страховое сообщество, потому что страховщикам президент Медведев доверил и поручил техосмотр, а вместо того, чтобы контролировать, получилась такая ситуация. Говорили, что гаишники продажные, а оказалось, что наш брат тоже не безупречен», - рассказали изданию «Газета.ру» в одной из страховых компаний.