Мошенничество с техосмотром - громкая отставка
Глава Российского союза автостраховщиков (РСА) Павел Бунин подал в отставку. Официально никто не комментирует его уход, но ряд источников в РСА уверяет, что сенсационная отставка связана со скандалом при оформлении техосмотра – на этой неделе в ГИБДД объявили, что одна из крупнейших в России страховых компаний занимается фактически мошенничеством, выдавая полисы ОСАГО без проведенного техосмотра.
«Точно мы знаем, есть очень много жалоб от клиентов и участников рынка, которые возмущены этим (выдачей талонов ТО без фактического осмотра автомобиля – прим. ред.). Это чистый обман. Все это бросает тень на страховое сообщество, потому что страховщикам президент Медведев доверил и поручил техосмотр, а вместо того, чтобы контролировать, получилась такая ситуация. Говорили, что гаишники продажные, а оказалось, что наш брат тоже не безупречен», - рассказали изданию «Газета.ру» в одной из страховых компаний.
При этом больше всего страховщиков возмутило то, что по всей стране имеется дефицит талонов техосмотра, но у некой компании под нехитрым названием «Техосмотр» этих талончиков более чем достаточно. Однако ЗАО «Техосмотр» выдает талоны о прохождении ТО только при покупке полиса ОСАГО в «нужной» страховой компании.