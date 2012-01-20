Мотоцикл Bald Terrier от Deus-Ex-Machina

В оригинале у этого мотоцикла передний колесный диск диаметром 21 дюйм, а задний - 16 дюймов. У кастома получилось, что переднее колесо уменьшилось до 19 дюймов, а заднее, наоборот, увеличилось до 18 дюймов.

В итоге мотоцикл получился более сбалансированным, а задний подрамник стал более коротким. Пришлось также поставить новое седло и новую грязезащиту.

Bald Terrier получил также новые тормоза, модуль впрыска Power Commander V, фильтры от Performance Machine, подножки Storz и амортизаторы Ikon.