Появились первые подробности о Volkswagen Passat 2014 год
Volkswagen Passat построят на новой переднеприводной модульной платформе концерна, известной под кодовым наименованием Modularen QuerBaukasten, сообщают Авто.Вести.Ru.
Использование MQB позволит удержать вес базовой модификации Passat на уровне 1 400 кг. Кстати, на сегодня, самой ожидаемой моделью, которая использует ту же платформу, является седьмое поколение хэтчбека Golf.
Дизельная часть гаммы силовых агрегатов, которую в VW намерены предложить для нового Passat, будет официально соответствовать экологическому стандарту Euro6.
Что касается бензиновых двигателей, они получат систему старт-стоп и возможность отключения части цилиндров - все ради экономии топлива.
Кроме того, сообщается, что двигатель V6 объемом 3,6 литра уступит свое место 2,5-литровому пятицилиндровому турбомотору, однако официально эта информация пока не нашла подтверждения.
Получит Passat и гибридную версию, в которой электромотор будет соседствовать с 1,4-литровым турбодвигателем.
Прогнозируется, что такой седан сможет проезжать на одной электротяге до 70 км, а суммарная мощность силовой установки должна составить около 170 лошадиных сил.
Фото: Global Look Press