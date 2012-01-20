Появились первые подробности о Volkswagen Passat 2014 год

Использование MQB позволит удержать вес базовой модификации Passat на уровне 1 400 кг. Кстати, на сегодня, самой ожидаемой моделью, которая использует ту же платформу, является седьмое поколение хэтчбека Golf.

Дизельная часть гаммы силовых агрегатов, которую в VW намерены предложить для нового Passat, будет официально соответствовать экологическому стандарту Euro6.

Что касается бензиновых двигателей, они получат систему старт-стоп и возможность отключения части цилиндров - все ради экономии топлива.

Кроме того, сообщается, что двигатель V6 объемом 3,6 литра уступит свое место 2,5-литровому пятицилиндровому турбомотору, однако официально эта информация пока не нашла подтверждения.

Получит Passat и гибридную версию, в которой электромотор будет соседствовать с 1,4-литровым турбодвигателем.

Прогнозируется, что такой седан сможет проезжать на одной электротяге до 70 км, а суммарная мощность силовой установки должна составить около 170 лошадиных сил.