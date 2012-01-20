Президент FIA привезет чемпионат мира по ралли в Россию

«Если вы спросите меня, доволен ли я существующим календарем WRC, я отвечу «нет», – заявил Тодт. – Вы не можете назвать чемпионатом мира серию, в которой десять гонок проходят в Европе, а три – в остальном мире. Нам необходим более сбалансированный график: чемпионату требуется возвращение в Африку, а также появление этапов в России и Азии. Если мы продолжим проводить гонки во Франции и Германии в 20 километрах друг от друга, это будет дешевле, однако нам следует найти способ придать чемпионату международный размах. В идеале половина гонок WRC должна проходить в Европе, а оставшаяся половина – за ее пределами».

Жан Тодт также коснулся темы смены промоутера раллийного первенства. «Мы поддерживаем контакт с телеканалом Eurosport, также как и с другими потенциальными организаторами чемпионата. Надеюсь, мы сможем найти приемлемое решение до старта второго этапа WRC в Швеции», – пояснил президент. На вопрос о возможном конфликте интересов с серией IRC, также продвигаемой на Eurosport, француз ответил, что этот чемпионат проводится не под эгидой FIA, а потому он «не имеет ничего общего с WRC».

Дополнительно Тодт подтвердил свою приверженность реформам чемпионата, направленным на увеличение зачетной дистанции гонок. «Я думаю, сейчас в ралли недостает элемента приключений, – рассказал француз. – В современном мире невозможно удовлетворить интересы всех вовлеченных групп, однако я уверен, что каждый хотел бы эволюции ралли. Мы можем дать чемпионату интересные трассы и возможность испытать собственную выносливость».