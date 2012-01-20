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«Совет творческих студентов»: «Мы хотим объединить студентов всех вузов Нижнего Тагила!»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«Совет творческих студентов»: «Мы хотим объединить студентов всех вузов Нижнего Тагила!»

20 января 2012, 19:58ОбществоАлександра Логинова
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