«Совет творческих студентов»: «Мы хотим объединить студентов всех вузов Нижнего Тагила!»

TagilCity.ru: Какова предыстория появления в Нижнем Тагиле такой организации как «Совет творческих студентов»?

Светлана Яковлева: «СТС» появился полтора года назад. Около 10 лет назад в Нижнем Тагиле уже существовал подобный творческий актив, тоже студенческий, который возник наверняка по инициативе самих активных ребят, студентов. У них были идеи, и они старались осуществлять их. Потом ребята выросли и актив перестал существовать. А когда я пришла работать в Городской дворец молодежи, как раз одна из организаторов, идейных вдохновителей того самого проекта, предложила мне попробовать объединить студентов нынешних и возродить проект.

На тот момент я еще была студенткой НТГСПА, училась в магистратуре, а до этого 5 лет студенческой жизни как раз были посвящены активной деятельности. Я прошла путь от старосты до студенческого декана и выездных лидерских сборов. И когда мне предложили стать руководителем такого студенческого совета и воплощать уже свои творческие идеи, я согласилась.

Кстати, я видела, что задавался вопрос относительно моего образования. В первую очередь выпускники ФСИ НТГСПА педагоги, а не актеры, и наша задача – в любом клубе, школе или дворце создать коллектив и наладить его работу уверена Светлана Яковлева.

TagilCity.ru: А как выбирался и выбирается коллектив Совета?

Светлана Яковлева: Когда мы кинули клич на первое собрание, объявление звучало так, что мы приглашаем ребят, которых интересует творчество с разных сторон: не только в виде пения и игры на музыкальном инструменте, но и в виде рукоделия, видеомонтажа. То есть приглашали всех, у кого есть то или иное хобби.

Если у человека есть какое-то хобби, значит, у него есть творческая жилка. И таким людям надо собираться вместе и придумывать что-то общее.

К нам пришли разноплановые ребята, рукодельников не было, но пришли вокалисты, ведущие своих вузовских мероприятий, пришло очень много рэперов. В Нижнем Тагилев учебных заведениях уже примерно 3 года очень активно развивается именно это направление. Исполнительство, клубы, диджейство – это сейчас модно.

TagilCity.ru: А есть ли отличия между студентами нынешними и теми, что были раньше?

Да, это различие заметно. Когда мы были маленькие, когда нас воспитывали, у нас был коллективный дух. А сейчас растет интерес именно к индивидуальному творчеству, каждый хочет развиваться самостоятельно, -- отмечает Светлана Яковлева.

TagilCity.ru: А как же тогда коллективные номера, совместная работа? Справляются ли ребята?

Светлана Яковлева: Стремление к индивидуальности не мешает ребятам работать вместе. У нас проводятся тренинги на сплочение коллектива, и за очень короткий срок ребята стали друзьями. Они не прогуливают, потому что им интересно приходить, общаться с друзьями, они нашли друг в друге что-то общее по духу.

Сейчас у нас есть даже свой творческий гимн, наша «фишка». Когда мы решили, что у нас должна быть как раз такая своя «фишка», мы придумали небольшой номер «Степ», а чуть позже, к отчетному концерту, мы доработали этот номер, и он стал уже более полноценным и весьма интересным.

Теперь мы во Дворце уже признанный творческий коллектив, нас приглашают на различные мероприятия с выступлениями. Если говорить о мероприятиях конкретно в ГДМ – мы помогаем и организационно, и творчески: и встречаем гостей, и выступаем на сцене.

TagilCity.ru: Наши посетители интересуется, что же еще дает Совет его участникам?

Светлана Яковлева: Первоначально такой Совет создавался, прежде всего, с целью попробовать объединить именно творческих студентов из разных вузов Нижнего Тагила.

Цель была подвигнуть этих студентов на создание и реализацию каких-либо их творческих идей и планов на будущее, на проведение мероприятий, которые будут интересны и нужны именно им. Для организации того или иного мероприятия нужно сделать много разноплановых дел: написать план мероприятия, распределить обязанности, создать сценарий и так далее. И если ты никогда этого не делал, тебе нужна какая-то помощь со стороны. Поэтому во Дворце молодежи могут помочь в технической реализации того или иного события – с той же аппаратурой, например. В городе всегда было сложно найти площадку для самореализации, а мы стараемся предоставить не только площадку, но и определенные навыки.

Есть люди, причем не только среди студентов, но и в принципе в жизни, которые никогда не занимались чем-то профессионально, но у них есть таланты, идеи, им что-то дано от природы, и для себя, для души они этим занимаются. Именно этих ребят мы и хотели собрать вместе.

TagilCity.ru: Как Вы определили направления, наиболее интересные современным студентам?

Светлана Яковлева: Первоначально ребята приходили и спрашивали: «А что мы можем сделать?» Я всем дала листочек с вопросом: «Какие мероприятия вы бы хотели провести, на которые вы бы сами пошли?» Предложения были разные, даже со спортивным уклоном, и для реализации требовали специальные площадки. Потом с руководством Дворца мы изучили эти предложения, дали понять ребятам, что самое главное, что у каждого из них есть шанс на воплощение, нужно только взяться и делать.

Например, была идея провести граффити-фест, конкурс уличных художников, поскольку это направление активно развивается. Были идеи объединиться с клубом по современным видам спорта – со скейтерами, например. Мы решили, что будем брать самые интересные идеи и воплощать их в жизнь, доводить до конца. Конечно, нужно пройти определенное согласование в администрации города, создать сметы и проекты, нам важно, чтобы нас услышали.

TagilCity.ru: Какие направления творчества уже охвачены?

Светлана Яковлева: У нас не все умеют петь, не все умеют танцевать, но даже если это необходимо – то все с удовольствием участвуют. С этого года у нас начались театральные и литературные постановки, как раз для тех ребят, которые хотели себя попробовать именно в этом амплуа. В этом плане я могу им помочь, посоветовать что-то по поведению на сцене, по актерскому мастерству или речевым упражнениям. Поэтому пробуем ставить и театральные номера.

Мы помогаем ребятам развиваться в их хобби: если это рэп, то мы предоставляем возможность записывать композиции для участия в разных конкурсах. Также у нас ребята находят для своих групп вокалистов. Мы начали снимать тематические клипы, это наше начинание уже оценили наши друзья. Увидеть эти работы можно в нашей группе ВКонтакте.

TagilCity.ru: Какие идеи по крупным мероприятиям уже были воплощены «Советом творческих студентов»?

Светлана Яковлева: Сейчас в Нижнем Тагиле нас знают уже по нескольким глобальным мероприятиям: на Международный день студента в 2011 году мы провели творческие соревнования среди 6 вузов Нижнего Тагила, «Битву студентов». Это мероприятие с удовольствием поддержали студенты, они даже выставляли по несколько команд от одного вуза. Целью мероприятия было налаживание взаимодействия вузов, мы стремились организовать общение ребят из разных вузов, и нам это удалось. Хочется и в дальнейшем проводить именно межвузовские мероприятия.

Увидеть выступления нашего коллектива можно и на городских мероприятиях, и на концертах, которые мы хотим сделать традиционными, - и «ЗАЧЕТный концерт», и «Битва студентов».

TagilCity.ru: Какие планы, идеи хотите воплотить в будущем – скором или не очень?

Светлана Яковлева: За полтора года работы мы очень быстро набрали высоту, и сейчас продумываем план мероприятий для вузов. Не так просто сейчас показать зрителю то, что ему понравится. Аудитория студентов сейчас достаточно требовательная.

Полтора года назад Городской дворец молодежи сменил свое направление, сейчас здесь много творческих объединений и мы решили попробовать работать вместе, делать совместные мероприятия и номера. Очень хочется, чтобы мы гремели на весь город делится Светлана Яковлева.

Глядя в будущее, не смотря на то, что наши идеи не всегда находят материальную поддержку, мы скидываемся на что-то сами. Например, сейчас закупили специальные светящиеся приборы на руки, типа перчаток, для светового номера в полной темноте.

TagilCity.ru: Кстати, о поддержке. Как у вас обстоят дела со спонсорами?

Светлана Яковлева: На одном из мероприятий мы уже попробовали работать с компанией «Планета», они помогли нам в организации концерта, а мы взамен провели концертный номер с их символикой. Так что опыт работы со спонсорами у нас уже есть.

TagilCity.ru: Чего сегодня не хватает культурной жизни города? И есть ли она вообще – культурная жизнь в Нижнем Тагиле?

Светлана Яковлева: При всем промышленном, заводском имидже Нижнего Тагила, на самом деле у нас столько талантливых людей! Это огромный пласт культурных, даже интеллигентных людей. К сожалению, мне кажется, что в городе не хватает развития культуры, ее пропаганды у населения. Я понимаю, что коммерческие структуры могут рекламировать себя, а муниципальные организации не могут себе это позволить, а ведь нам это необходимо также как и коммерсантам.

TagilCity.ru: В Нижнем Тагиле пройдет показ фильма о жизни школьников, в котором снимались три школьника нашего города. Как Вы относитесь к этому?

Светлана Яковлева: Это очень интересная новость для меня. Не так давно мы начали сотрудничество с проектом «Тагил, я люблю тебя», который хочет реализовать в городе Руслан Щеглов. Мы хотим поддержать всех творческих ребят, которые желают принять участие. У нас уже есть опыт и в создании сценариев, и в съемке и видеомонтаже.

TagilCity.ru: Обязательно ли быть студентом, чтобы попасть в Совет?

Светлана Яковлева: Вовсе не обязательно приходить со студенческим билетом, важно быть творческим человеком. Однажды к нам пришли ребята довольно специфической внешности, они оказались не танцорами и не певцами, как это обычно бывает. Они оказались участниками поклонниками исторического фехтования, несколько готичными персонажами, а в ГДМ как раз есть клуб с такой направленностью. Теперь ребята сотрудничают с ним, но и мы про них не забываем – сейчас прорабатываем совместный проект, идея о неком этническом видеоролике, который бы показал именно их мастерство.

Приходите, потому что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Чтобы понять, что такое «Совет творческих студентов», надо с нами познакомиться улыбается Светлана Яковлева.

TagilCity.ru: Что можете сказать о коллективе, который есть сейчас?

Светлана Яковлева: Постоянно посещающих Совет ребят, костяк из тех, кто участвует во всех совместных номерах, - около 10 человек. А всего за все время работы совета наши занятия посетили около 40 человек. Иногда кто-то приходит за советом в решении той или иной ситуации, у кого-то не хватает времени на постоянное посещение совета. Однако все мы держим связь со всеми этими ребятами.

Возраст у ребят сейчас примерно одинаковый – с 17 до 21 года, и в этом составе, думаю, мы проработаем еще 1-2 года. Надеюсь, что ребята и в дальнейшем будут заниматься творчеством, даже если уйдут из Совета после окончания учебы.

TagilCity.ru: Если ребята оканчивают вуз, могут ли они остаться в Совете?

Светлана Яковлева: Совет должен постоянно обновляться как любая другая творческая организация. Свежие люди – свежие идеи. Каждый новый человек может принести новую идею, новый вид деятельности. Когда ребята оканчивают институт, по логике у них должна появляться другие более серьезные дела – семьи, работа. Кстати, за эти 1,5 года ребята, которые пришли к нам себя попробовать, уже нашли для себя работу в том амплуа, которое им близко. Это для них и определенная подработка, и опыт работы, и определенные связи – для создания своих проектов в будущем.

Желаем им хорошего настроения, нескучных пар и больше пятерок на экзаменах!