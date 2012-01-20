Тагильчанка Ирина Каренина получила премию журнала «Знамя»
20 января 2012, 09:23ОбществоОльга
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Тагильчанка Ирина Каренина получила премию журнала «Знамя» за лучшую публикацию в 2011 году. Об этом сообщил портал клуба «Культурная инициатива».
В декабрьском номере журнала вышла подборка стихов «Мы ехали читинским, вприцепном». За нее свердловская поэтесса получила премию «Дебют в«Знамени», назначенную Фондом социально экономических и интеллектуальныхпрограмм.
Лауреатами 2011 года также стали Ольга Бугославская (статьи, эссе ирецензии), Юрий Буйда (роман «Синяя борода»), Александр Иличевский(роман «Математик»), Ольга Седакова («Opus insertum»), Мария Степанова(цикл стихотворений «Девушки поют»), Ирина Ясина («История болезни»), атакже автор Борис Мессерер и редактор Ольга Трунова («Промельк Беллы»).
Вручение ежегодных наград состоялось 17 января в Овальном зале ВГБИЛ им. Рудомино.
© АПИ
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