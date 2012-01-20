Тагильским бомжам опять не повезло

Проблема с возведением санпропускника во втором по величине городеСвердловской области решалась местными властями почти 8 лет подряд.Общими усилиями чиновников и депутатов из горбюджета все-таки удалосьвыделить несколькими траншами 22 миллиона рублей. Под новое учреждениерешено было переоборудовать здание бывшей бани в микрорайоне ВМЗ. Нодолгожданное открытие санитарно-гигиенического пункта по причинеоткровенной нерасторопности руководства мэрии пришлось отложить нанеопределенное время.

По словам депутата гордумы Владимира Радаева, санпропускник в принципе кработе готов, но пользоваться им нельзя, ибо не решены вопросыкомплектации штата учреждения, нет соответствующего оборудования. Асамое главное, утверждали в кулуарах уже чиновники, неизвестно до сихпор, кто будет балансосодержателем санпропускника, где можно не толькобомжей мыть, но и даже условия для санобработки автотранспорта есть.

«Соответствующие письма в область были направлены еще в прошлом году. Мысегодня звонили туда. Нам сказали, что надо письма продублировать», -прокомментировал ситуацию присутствующим на «открытии» помывочногопункта недавно назначенный вице-мэр Нижнего Тагила по соцполитикеВалерий Суров.

В каком кабинете областной власти потерялись письматагильских чиновников и когда именно они были отправлены, выяснить неудалось. Как утверждают специалисты городского санэпидемнадзора, процесспередачи учреждения на баланс области может затянуться до лета, а чтобывает с безнадзорными зданиями, несложно представить.

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