Талантливые школьники Нижнего Тагила выступят с серией благотворительных концертов

Программа выступлений и ее участники были определены по итогам фестиваля ФДО детского творчества «Креатив +», который прошел в ноябре минувшего года. Лучшие номера школьников вошли в концертную программу.

По словам организаторов концертов, за три дня около 400 детей социальных учреждений посетят благотворительные концерты. При этом они окажутся не просто зрителями, а будут вовлечены в игру, подготовленную участниками концертов. Интригой концертов станет некий экспромт, а торжественным их завершением станет раздача подарков для своих первых фанатов.

Напомним, что в ноябре минувшего года в фестивале детского творчества «Креатив +»приняли участие более 250 старшеклассников города, из которых более 50 номеров стали лучшими, и вошли в концертную программу.

Если у вас есть идеи, предложения, или вы хотите принять участие в дальнейших концертах, пишите на электронный адрес ФДО «Юные тагильчане»: fdo_nt@mail.ru, или звоните по номеру т. 25-56-97.

Такое запоминяющееся событие, как концерт, всегда хочется оставить в памяти на всю жизнь. Поэтому нужно именно напечатать снимки, а не оставить их в электронном виде. Возможности цифровой печати сейчас находятся на таком уровне, что даже не очень качественное изображение можно выполнить на бумаге большого формата, при этом не потеряв в качестве.