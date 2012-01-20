Теннисист в гневе сломал за 25 секунд 4 ракетки (видео)

Багдатис, недовольный своей игрой против Станисласа Вавринки из Швейцарии, сломал за 25 секунд четыре теннисные ракетки.

Киприот проиграл первые 2 сета, и в третьей партии находился на гранипоражения. Выражая недовольство своим выступлением, Багдатис ударомоземь сломал свою теннисную ракетку. Затем он достал из сумки одну задругой еще три ракетки и тоже их сломал.