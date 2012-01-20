Теннисист в гневе сломал за 25 секунд 4 ракетки (видео)
20 января 2012, 10:44ОбществоОльга
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Теннисиста из Кипра Маркоса Багдатиса оштрафовали на 800 долларов за его поведение на Открытом чемпионате Австралии, пишет Лента.Ру.
Багдатис, недовольный своей игрой против Станисласа Вавринки из Швейцарии, сломал за 25 секунд четыре теннисные ракетки.
Киприот проиграл первые 2 сета, и в третьей партии находился на гранипоражения. Выражая недовольство своим выступлением, Багдатис ударомоземь сломал свою теннисную ракетку. Затем он достал из сумки одну задругой еще три ракетки и тоже их сломал.
Выплеснув гнев, Багдатис сумел выиграть третий сет, но в конечном счете все равно уступил Вавринке.
Как отмечают СМИ, сумма штрафа, предъявленного гневному спортсмену, оказалась меньше стоимости сломанных ракеток.
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