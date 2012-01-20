В честь Медведева назвали улицу в палестинском городе Иерихоне

«Жители города приняли решение о присвоении одной из главных улиц вашего имени», — сказал он. Аббас вручил Дмитрию Медведеву соответствующее свидетельство и сообщил, что в ближайшее время в Иерихоне пройдет торжественная церемония, передает РИА «Новости».

Спасибо большое, тронут. Вижу в этом акте символ российско-палестинской дружбы, которая насчитывает не десятилетия, а века отреагировал Дмитрий Медведев.