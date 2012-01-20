В честь Медведева назвали улицу в палестинском городе Иерихоне
20 января 2012, 16:20ОбществоВалерия Лошкарева
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Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас на встрече с президентом России Дмитрием Медведевым 20 января сообщил, что одна из центральных улиц палестинского города Иерихона получила его имя, после того как тот побывал там с официальным визитом.
«Жители города приняли решение о присвоении одной из главных улиц вашего имени», — сказал он. Аббас вручил Дмитрию Медведеву соответствующее свидетельство и сообщил, что в ближайшее время в Иерихоне пройдет торжественная церемония, передает РИА «Новости».
Спасибо большое, тронут. Вижу в этом акте символ российско-палестинской дружбы, которая насчитывает не десятилетия, а века отреагировал Дмитрий Медведев.
Напомним, на сегодняшний день уже существует улица, названная в честь президента. Она находится в Цхинвали. Там же располагается и улица, названная в честь Владимира Путина.
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