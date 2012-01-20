Выставка «Мы всегда были вместе» открылась в музейном комплексе Уралвагонзавода

Выставка стала результатом долгого, кропотливого совместного трудапредставителей всех российских участников корпорации, благодаряэнтузиазму которых в экспозиции представлено более 50 натурных образцов имакетов продукции. Название «Мы всегда были вместе» выбрано неслучайно.Многие из предприятий, которые сегодня входят в интегрированнуюструктуру корпорации, были объединены ещё в 1941 году в Наркоматтанковой промышленности, образовав единое конструкторское итехнологическое пространство для обмена самыми передовыми разработками ирешениями во имя Великой Победы. Сегодня «УВЗ» является прямымнаследником танковой промышленности СССР.

В 2007 году по инициативе нижнетагильского Уралвагонзавода УказомПрезидента РФ была создана научно-производственная корпорация, которая внастоящее время состоит из более чем 20 промышленных предприятий,научно-исследовательских институтов и конструкторских бюро в пятифедеральных округах России и в Европе. Начав объединяться какбронетанковый холдинг, корпорация продолжила своё развитие и сегоднявключает в себя предприятия железнодорожной, космической, авиационной идругих высокотехнологичных отраслей промышленности:.

Первыми экспозицию посетили учащиеся и преподаватели учрежденийпрофессионального образования, являющихся социальными партнёрамипредприятия. Открыл выставку главный инженер Уралвагонзавода СергейШевченко. «Уважаемые наши будущие коллеги! – обратился Сергей Павлович кстудентам, - Благодаря этой выставке, вы видите, что корпорацияпредоставляет вам широкий выбор, и каждый из вас сможет найти здесь своёместо, свой путь. На «УВЗ» вы будете совершенствоваться в профессии,создавать самую передовую и перспективную технику в мире. Здесь вас ждутперспективы и будущее, которое, думаю, у корпорации великолепное».

Данная выставка является лишь первым этапом в череде планов работниковмузейного комплекса Уралвагонзавода. А замыслы их поистине грандиозные.Планируется, что через шесть лет в новом, специально отстроенном здании вНижнем Тагиле будет создана масштабная экспозиция, которая соберёт всебе всю историю развития танковой промышленности России, сообщает пресс-служба УВЗ.

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