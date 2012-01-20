За автоподставы предлагают сажать на срок до семи лет

Как сообщили РИА «Новости» в аппарате нижней палаты парламента в пятницу, авторы законопроекта, представляющие фракцию ЛДПР, предлагают установить наказание за автоподставы в виде лишения свободы на срок до 4 лет со штрафом в размере до 300 тыс. руб., а в случаях совершения преступления группой лиц по предварительному сговору или с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего – до семи лет со штрафом в размере до 1 млн рублей.

«Умышленное создание дорожно-транспортного происшествия в целях вымогательства денег, или автоподстава, – преступление, которое давно стало бичом водителей и страховых компаний, – говорится в пояснительной записке к законопроекту. – Это реальная имитация ДТП посредством использования специальных приемов и ситуаций, вынуждающих водителя выплачивать «компенсацию» за причиненный ущерб или нарушение нормы закона».

По данным Минтранса РФ и ГИБДД, приведенным в документе, с 2010 года число автоподстав в нашей стране выросло на 10-15%. В существующей сегодня ситуации, по мнению авторов законопроекта, законодатели почти не в силах решить проблему автоподстав. К тому же в настоящее время автоподставщиков судят по «непрофильной» ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). «Однако данный вид преступления выходит далеко за рамки простого мошенничества, поскольку сопряжен с вымогательством денег, угрозами, а также с нарушением правил безопасности движения и повреждением транспортных средств потерпевших, – отмечают авторы документа. – Принятие данного законопроекта будет способствовать большей защищенности автомобилистов и страховых компаний от «разбойников с большой дороги».

Алексей Гусев