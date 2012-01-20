Завтра в Нижнем Тагиле жители города самостоятельно будут срезать арматуру, торчащую из плит на дорогах
Многие дороги во дворах города сделаны из бетонных плит. Плиты частично разрушаются, и из них торчит арматура. Которая периодически так или иначе вредит не только автомобилям, но и пешеходам - на нее можно легко напороться в темноте.
Решить эту проблему попробуют активисты движения «Тагил без ям». Накануне они обратились к жителям города с просьбой сообщать адреса, где необходимо срезать опасную арматуру.
Маршрут мы пока разрабатываем, 21 января планируем начать с Вагонки, были сигналы от наших информаторов и по подобным проблемам на ГГМ и Тагилстрое. Поэтому постараемся объехать как можно больше мест. Подобные действия, конечно, не решат проблему с дорожным покрытием полностью, однако помогут уже сейчас обезопасить движение и автомобилистов, и пешеходов сообщает TagilCity.ru Игорь Балуев, активист движения.
Сообщить адреса, на которых есть участки дороги с торчащей арматурой, жители Нижнего Тагила могут по телефону 92-36-15 или на электронную почту mail@tagil.bezyam.ru.
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