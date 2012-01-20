Завтра в Нижнем Тагиле жители города самостоятельно будут срезать арматуру, торчащую из плит на дорогах

Маршрут мы пока разрабатываем, 21 января планируем начать с Вагонки, были сигналы от наших информаторов и по подобным проблемам на ГГМ и Тагилстрое. Поэтому постараемся объехать как можно больше мест. Подобные действия, конечно, не решат проблему с дорожным покрытием полностью, однако помогут уже сейчас обезопасить движение и автомобилистов, и пешеходов сообщает TagilCity.ru Игорь Балуев, активист движения.