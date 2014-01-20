5 способов сэкономить время в «Пенсионном фонде» Нижнего Тагила

5 способов сэкономить время в «Пенсионном фонде» Нижнего Тагила

Специалисты «Пенсионного фонда» активно работают над внедрением новых сервисов, для того чтобы обеспечить гражданам максимальное удобство и сокращение времени ожидания в очереди. Так, для экономии своего времени тагильчане могут воспользоваться пятью способами. Заказать справку по телефону и получить ее у консультанта без очереди (справка о выплаченных суммах пенсии за определенный период, например, для предоставления в банк для получения кредита; о факте получения/неполучения пенсии; о размере пенсии; на льготы (справка НСУ); о сумме материнского капитала ) - 92-18-11, 8-953-040-08-11. Проконсультироваться по вопросам назначения, выплаты и перерасчета пенсий - 48-12-80. Проконсультироваться по вопросам выплаты ежемесячной денежной выплате (ЕДВ), набору социальных услуг (НСУ), федеральной социальной доплате (ФСД) - 48-12-82. Изменить способ доставки пенсии. Сообщить о необходимости смены способа доставки пенсии (например, поменять доставку «с банка» «на дом» или наоборот) Вы можете, используя услуги почтовой связи без личного обращения в ПФР. Для этого достаточно отправить заявление в произвольной форме по адресу: 622001, г. Н. Тагил, ул. Красноармейская, д.7 с указанием адреса доставки. При выборе получения пенсии на банковскую карту также приложить выписку со счета или ксерокопию сберкнижки. © TagilCity.ru

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