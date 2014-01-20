5 способов сэкономить время в «Пенсионном фонде» Нижнего Тагила
20 января 2014, 15:40Общество
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Специалисты «Пенсионного фонда» активно работают над внедрением новых сервисов, для того чтобы обеспечить гражданам максимальное удобство и сокращение времени ожидания в очереди. Так, для экономии своего времени тагильчане могут воспользоваться пятью способами.
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