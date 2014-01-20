Американские врачи считают, что курить становится все опаснее
Накануне в США был опубликован доклад врио санитарного врача страны Бориса Лушняка. По мнению министра здравоохранения, курение сейчас стало гораздо опасней, чем 50 лет назад.
Сейчас курильщикам угрожает еще большая опасность развития рака легких, чем во времена, когда в 1964 году был опубликован первый доклад главного санитарного врача, хотя теперь люди выкуривают меньше сигарет говорит в своем докладе Лушняк.
В документе заявлен расширенный список недугов, которые угрожают курильщикам. Согласно последним исследованиям, кроме рака легких, курение может спровоцировать диабет, рак печени, туберкулез, рак толстой кишки, ревматоидный артрит и импотенцию. Также оно вызывает ослабление иммунной системы и возрастную форму слепоты. У пассивных же курильщиков повышается риск инсульта.
В докладе указывается, что в США сегодня курят около 18 процентов жителей, в то время как 50 лет назад 42 процента американцев являлись курильщиками. Несмотря на это, по прогнозу специалиста, в нынешнем году болезни, связанные с курением, станут причиной смерти полумиллиона человек.
Для сравнения, по данным Роспотребнадзора, в России курят более 20 процентов женщин и свыше 60 процентов мужчин. Ежегодно в стране от последствий табакокурения умирают 400 тысяч человек.