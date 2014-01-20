Американские врачи считают, что курить становится все опаснее

Сейчас курильщикам угрожает еще большая опасность развития рака легких, чем во времена, когда в 1964 году был опубликован первый доклад главного санитарного врача, хотя теперь люди выкуривают меньше сигарет говорит в своем докладе Лушняк.

В документе заявлен расширенный список недугов, которые угрожают курильщикам. Согласно последним исследованиям, кроме рака легких, курение может спровоцировать диабет, рак печени, туберкулез, рак толстой кишки, ревматоидный артрит и импотенцию. Также оно вызывает ослабление иммунной системы и возрастную форму слепоты. У пассивных же курильщиков повышается риск инсульта.

В докладе указывается, что в США сегодня курят около 18 процентов жителей, в то время как 50 лет назад 42 процента американцев являлись курильщиками. Несмотря на это, по прогнозу специалиста, в нынешнем году болезни, связанные с курением, станут причиной смерти полумиллиона человек.