«Безопасная дорога» в три этапа. В Нижнем Тагиле поймают плохих водителей

Цель простая и понятная - предотвратить дорожные происшествия. Итак, особое внимание инспекторов будет приковано к водителям в состоянии алкогольного опьянения и превышающим допустимую скорость автовладельцам.

Известно, что мероприятие будет проводиться в три этапа: в январе, феврале и марте. Первый этап стартует 22 января и продлится вплоть до 25 января. Водителей просим с пониманием отнестись к массовым проверкам.