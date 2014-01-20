«Безопасная дорога» в три этапа. В Нижнем Тагиле поймают плохих водителей
20 января 2014, 16:50Общество
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Профилактическое мероприятие «Безопасная дорога» пройдет в Нижнем Тагиле.
Цель простая и понятная - предотвратить дорожные происшествия. Итак, особое внимание инспекторов будет приковано к водителям в состоянии алкогольного опьянения и превышающим допустимую скорость автовладельцам.
Известно, что мероприятие будет проводиться в три этапа: в январе, феврале и марте. Первый этап стартует 22 января и продлится вплоть до 25 января. Водителей просим с пониманием отнестись к массовым проверкам.
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