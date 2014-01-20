Kia представила обновленную Optima

Автомобиль получил измененную переднюю часть кузова с новой головной оптикой и противотуманными фарами. Обновлена форма задних фонарей и бамперов. В соответствии с современной модельной линейкой Kia светодиодные блоки переместились из передних бамперов в блок-фары, а окантовка противотуманных фар выполнена не в контрастном исполнении, а совпадает по цвету с окраской всего кузова.

Новинка будет предлагаться для покупателей в семи комплектациях и с двумя бензиновыми двигателями 2,0 л. (150 л.с.) и 2,4 л. (180 л.с.). Для версий с двухлитровым двигателем доступны две 6-ти ступенчатые коробки передач: механическая и автоматическая. 2,4-литровый двигатель предлагается только с автоматической трансмиссией.

Kia Optima для российского рынка теперь оснащается адаптивными амортизаторами переменной жесткости вне зависимости от комплектации. Они обеспечивают более жесткую работу подвески на ровных дорогах и высоких скоростях, и более комфортную и энергоемкую – при движении по плохим дорогам. Переработана форма передних сидений. Они отличаются улучшенной боковой поддержкой.

Оборудование Kia Optima уже было достаточно богатым. Теперь оно дополнено целым рядом решений, которые можно увидеть на автомобилях премиум-сегмента.

Стоимость автомобиля в комплектации Comfort с 2.0-литровым двигателем и механической КП составляет 969 900 рублей, с автоматом - 1 019 900 рублей. Топовая комплектация Premium с двигателем 2.4 и автоматической трансмиссией оценивается в 1 369 900 рублей.