Команда Формулы-1 Caterham заменила обоих пилотов

Камуи Кобаяси вернется в чемпионат мира после годичного перерыва: в 2013 году японец выступал в гонках на выносливость в составе аффилированной с Ferrari конюшни AF Corse. До этого спортсмен провел три сезона в Sauber и две гонки в составе Toyota: на счету пилота 60 Гран-при, 125 очков и один подиум.

Шведский гонщик Маркус Эрикссон дебютирует в Формуле-1. В последний раз представитель этой страны выходил на старт Гран-при в 1991 году. В минувшем сезоне 23-летний Эрикссон занял шестое место в личном зачете молодежной серии GP2. Опыт Маркуса в Формуле-1 ограничивается тестами болида Brawn GP в 2009 году.

Запасным гонщиком Caterham стал чемпион Формулы-Renault 3.5 2012 года Робин Фряйнс. В прошлом сезоне голландец числился тест-пилотом Sauber, однако команда уволила спортсмена ради россиянина Сергея Сироткина. На новом месте Фряйнс сможет испытывать болид Caterham в течение сезона. Еще одним тестером назначен Александр Росси. Параллельно с работой в Формуле-1 американец будет участвовать в серии GP2.