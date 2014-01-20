Peugeot и Citroen одобрили продажу своих акций китайцам
Совет директоров группы PSA Peugeot Citroen одобрил продажу части акций китайскому автопроизводителю Dongfeng Motor и французскому правительству. В общей сложности предстоящие сделки с акция принесут фирме три миллиарда евро. Об этом сообщает издание Les Echos.
После завершения сделки компания Dongfeng и правительство Франции будет владеть по 14 процентов акций группы PSA. За свои доли китайцы и французы заплатят примерно по 750 миллионов евро (при этом ранее в Dongfeng выражали желание приобрести 30 процентов ценных бумаг PSA за 1,63 миллиарда долларов). После этого группа получит право выпуска акций на сумму еще на 1,4 миллиарда евро для распределения среди акционеров, которые смогут приобрести новые пакеты в соответствии с уже имеющимся у них количеством ценных бумаг.
Доля семьи Пежо будет уменьшена с нынешних 25 до 14 процентов. Кроме того, семья дополнительно вложит в производителя 100 миллионов долларов.
Как сообщалось ранее, в 2012 году группа PSA Peugeot Citroen понесла рекордные убытки – пять миллиардов евро. Потери связаны с обесцениванием активов. Для улучшения финансового положения в компании собираются отказаться, в частности, от одного из своих центров исследований и разработок.