Peugeot и Citroen одобрили продажу своих акций китайцам

После завершения сделки компания Dongfeng и правительство Франции будет владеть по 14 процентов акций группы PSA. За свои доли китайцы и французы заплатят примерно по 750 миллионов евро (при этом ранее в Dongfeng выражали желание приобрести 30 процентов ценных бумаг PSA за 1,63 миллиарда долларов). После этого группа получит право выпуска акций на сумму еще на 1,4 миллиарда евро для распределения среди акционеров, которые смогут приобрести новые пакеты в соответствии с уже имеющимся у них количеством ценных бумаг.