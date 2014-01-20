Почему девочки любят играть в игры-кулинарии?

Быть красивой – это хорошо, но в жизни нужны и другие полезные навыки. Среди таких дисциплин чинное место занимает кулинария для девочек. Пробудить интерес к приготовлению пищи можно с помощью увлекательных игровых приложений, которые вы найдете на нашем сайте. С появлением компьютеров и флеш-анимации непростое искусство приготовления пищи выглядит весело и увлекательно. Девочки просто обожают такие игры: малышка и не заметит, что чему-то учится.

Осваивать рецепты, запоминать поочередность готовки, узнавать что-то новое в кулинарном искусстве любят и взрослые. Если вы ищете рецепты в Интернете, загляните на game-bomba.com, в наш кулинарный раздел. То, что вы тут найдете, может вас и удивить, и весьма порадовать.

Деткам можно начать с бутербродов:

Увлекательная игровая симуляция «Украсить сэндвич» наверняка понравится девочкам тем: в них, ведь, живет страсть ко всякому украшательству. А красиво оформленная еда – это важная часть стиля жизни.

Научиться готовить «Вкусные гамбургеры» онлайн? Легко. С этим приложением вы познакомитесь с рецептами и, в дальнейшем, сможете применить знания на практике. Можно приготовить и «Вкусные куриные бургеры».

Есть еще и любимая всеми героиня «девачковых» игр «Барби с хотдогами». И не только: следите за обновлениями!

Основные блюда:

«Спагетти и фрикадельки». Давайте приготовим вкусное известное блюдо. С этим приложением вы узнаете, что спагетти – это не просто макароны.

«Сделайте из риса плов» - совершенно серьезная игрушка, которая пригодится и взрослым. Научиться готовить настоящий плов – не так-то просто, и не каждый умеет. А с нами это легко и увлекательно.

«Французская пицца» - еще одна игра, которую просто нельзя обойти вниманием. Приложение основывается на реальном рецепте. Отлично подойдет и для более взрослых девочек.

Когда войдете во вкус, возможно, вам захочется приготовить много блюд для других. Тогда «Угощаем пляж вкусняшками» - как раз для вас.

Переходим к десерту:

Ну, вот: так, постепенно, мы дошли до настоящих праздничных тортов. «Готовим торт вместе с Барби» и наслаждаемся процессом. Результат тоже не заставит себя ждать: вы познакомитесь с замечательным рецептом кокосового торта, который достался Барби по наследству, а не просто так. Узнайте кулинарные секреты, которые передаются из поколения в поколение по женской семейной линии самой Барби.

«Готовим сахарное печенье» вместе с героиней игрушки Сарой. В основу этой игры-кулинарии тоже лег реальный рецепт.

Ну, и мороженое (дети любят мороженое): «Готовим ванильное мороженое», «Дети с мороженым» - игровые приложения, с которыми самые заветные мечты становятся реальностью.