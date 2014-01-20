Пользователи TagilCity.ru встретили Новый год и выиграли чудесные призы! (ФОТО)

Первый фотоконкурс на TagilCity.ru, который завершился в новом 2014 году, как раз был посвящен праздничной тематике. Нам было интересно, как тагильчане провели эту волшебную ночь. А пользователи не прочь были поделиться фото-впечатлениями, ведь за призовые места подобрались замечательные подарки!

Победителя выбирал сам спонсор – профессиональный фотограф Митя Бородин, причем по критериям. Он оценивал соответствие фотографии тематике конкурса, сюжет, оригинальность, качество и информационную содержательность. В итоге победительницей стала Дарья (на фото к новости), а снимок сделан сразу после боя курантов.

Я вообще не ожидала, конечно, это очень приятно, как новогоднее чудо! Даша также поделилась, что в Новый год всегда ждешь чудес, и каждый год они разные.

Добавим, Дарья получила подарочный сертификат на фотосессию от Мити Бородина (профессиональный Make-Up от визажиста Марии Куликовой (работа с визажистом - 1 час), фотосъемку в профессиональной интерьерной фотостудии (1,5 часа), 10 фото с ретушью форматом 15х21 + вся съемка на DVD-диске (200-400 кадров) и календарь на 2014 год в подарок.

Для обладателей 2-го и 3-го места Митя приготовил настоящий сюрприз. Друзья и партнеры фотографа маникюрный салон «Императрица», магазин антистрессовых игрушек «МУРашки» и коктейль-бар «Пол-Лимона» живо откликнулись и не скупились на призы.

Второе место, уже по числу набранных голосов заняла Наташа в костюме Снегурочки. Ей как раз достался подарочный сертификат в маникюрную студию.

Мы были в загородном доме, веселились три дня. Было все: и катались, и игрались, даже в настольный теннис сыграли, а я нарядилась Снегурочкой. У меня раз волосы длинные, светлые, даже вопросов не возникло. Но я на себе поняла, что такое ходить в этом костюме – очень жарко, можно было смело идти в нем на улицу делится Наташа.

Третье место заняла семья Натальи, Романа и маленького сынишки. Победное фото было сделано накануне Нового года, когда семейство наряжало елку. На малыша надели колпак Деда Мороза, а пользователи не смогли не оценить обаятельного Мишу.

Миша у нас постоянно стаскивал этот колпак, но мы как-то умудрились сделать это фото. А в новогоднюю ночь Миша спал, а мы тихонько отмечали смеются родители.

Еще раз поздравляем всех победителей и желаем исполнения задуманного!