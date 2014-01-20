Следующая Mazda MX-5 появится в 2015 году

Следующая Mazda MX-5 появится в 2015 году

Следующее поколение родстера Mazda MX-5 дебютирует на Чикагском автосалоне в 2015 году. Как считают в компании, это будет сама красивая Mazda из когда-либо созданных. Шеф-дизайнер Икуо Маэда подчеркнул, что у модели не будет ничего общего с Mazda 3 и 6, по сравнению с текущим поколением существенно удлинится капот, а весить новое поколение Mazda MX-5 будет чуть больше 1100 килограммов. © RunetAuto

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