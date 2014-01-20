Старинный тракт между Тагилом и Лысьвой будет восстановлен

Основа проекта – возрождение Гороблагодатского тракта, построенного еще в начале XVIII века. Дорога соединяла казенные заводы горного округа с Кунгуром, по ней отправляли пушки, артиллерийский припас, металл для камских предприятий. Сейчас, надо полагать, этот путь бы пригодился автомобилистам для существенного сокращения пути. Так, расстояние по нему от Тагила до Перми короче на 200 километров, чем путь по федеральной трассе через Екатеринбург.

Перспективы строительства автодороги обсудили Сергей Носов и Виталий Шувалов, глава Лысьвенского городского округа. Чиновники сошлись на мнении, что коридор разгрузит федеральную трассу, станет опорой в развитии сёл на Чусовой, повысит привлекательной туристических маршрутов. И накануне соглашение о сотрудничестве в этом вопросе было подписано.

Многие тагильчане знают, что эта дорога – худшая из тех, что ведут из Нижнего Тагила. Мало того, что движение общественного транспорта здесь закрывают, Нижняя Ослянка и вовсе оторвана от мира – ее жители не имеют даже электричества.

Когда до деревни проложили хорошую дорогу, она на глазах ожила. Красивейшие пейзажи, река Чусовая - всё это привлекает любителей активного отдыха сказа Сергей Носов про положительный пример Усть-Утки.

Поддержав предложение соседей, Сергей Носов и нижнетагильская дума взялись за лоббирование идеи на региональном уровне.

Виталий Шувалов сообщил, что дорога до Кына уже строится. Далее он предложил соединить дорогой стоящие на разных берегах Чусовой Кын (Пермский край) и Верхнюю Ослянку (Свердловская область). Тогда эти населённые пункты уже не будут тупиковыми, привлекут туристов, рыбаков, а также предпринимателей. Однако этот участок проходит на границе двух субъектов Федерации, требует строительства моста, поэтому без одобрения и помощи из столицы уральским мэрам не обойтись.