Суперкар Nissan GT-R Nismo обзавелся трековым спорт-пакетом

В состав набора N-Attack войдут новые прошивки управляющей электроники 3,8-литровой турбированной «шестерки» мощностью 600 лошадиных сил и трекшн-контроля, доработанный интеркулер, титановая выпускная система, регулируемые пружины и амортизаторы