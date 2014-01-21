Суперкар Nissan GT-R Nismo обзавелся трековым спорт-пакетом
21 января 2014, 05:15ОбществоРОман БОТов
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Компания Nissan представила для «заряженного» суперкара GT-R Nismo спорт-пакет N-Attack, который, по словам разработчиков, позволит улучшить время круга на «Северной петле» Нюрбургринга. Стандартное купе в версии от ателье Nismo проезжает трек за 7 минут и 8,69 секунды, что лишь на несколько секунд медленнее 887-сильного супергибрида Porsche 918 Spyder стоимостью 645 тысяч евро.
В состав набора N-Attack войдут новые прошивки управляющей электроники 3,8-литровой турбированной «шестерки» мощностью 600 лошадиных сил и трекшн-контроля, доработанный интеркулер, титановая выпускная система, регулируемые пружины и амортизаторы
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