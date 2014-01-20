Тагильчане, сегодня всемирный день снега!

Как говорят эксперты, цель праздника – повысить интерес к зимним видам спорта и вовлечь молодежь в активный образ жизни. Надо сказать, что тагильская молодежь зимним спортом заинтересована сполна, судя по тому, что на основных снежных объектах - горах Белая и Долгая - всегда много людей. Горные лыжи, сноубординг, коньки! Зима даст возможность насладиться снегом, познакомиться с кем-то и окунуться в светлое будущее зимних видов спорта, которые будут восприниматься не только как соревнование, но и как развлечение.

В России первый Международный день снега отмечался всего в нескольких регионах. К нему присоединились такие известные на всю страну горнолыжные курорты как «Бобровый лог», «Абзаково», «Роза Хутор». Праздник отмечают народными гуляниями, спортивными соревнованиями, зимними карнавалами, игрой в снежки и катанием на лыжах.

Сегодня за окном -30 градусов Цельсия. К сожалению, такая погода не позволяет проводить на любимом горнолыжном комплексе «Гора Белая» развлекательные мероприятия, рассказали нам в пресс-службе. А вообще, по словам специалистов из Управления по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики, в Нижнем Тагиле все выходные в течение зимы посвящены спортивным мероприятиям. Городской портал TagilCity.ru поздравляет всех, кто причастен к зимним видам спорта. Желаем вам драйвовых эмоций, незабываемых спусков и катания без травм!

Для того, чтобы поздравить любимого человека, сгодится любой праздники - даже день Снега. Но естественно, нужно выбрать хороший подарок - как подсказывает интернет-магазин Идея Презент, популярностью пользуются не столько дорогие, сколько оригинальные сувениры. Забавные кружки, странноватые гаджеты или просто будильник в форме динамитной шашки - такой подарок несомненно вызовет море положительных эмоций.