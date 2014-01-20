«Титановая долина» будет огорожена по периметру: это вопросы не только безопасности

Уже известно, что на протяжении 7-ми километров по периметру площадки ОЭЗ будет установлено ограждение. Сейчас ведутся подготовительные работы – освобождение и выравнивание трассы для последующей установки оградительных конструкций.

Как рассказали TagilCity.ru в пресс-службе «Титановой долины», ограждение территории решает не только вопросы безопасности. Это один из элементов обустройства территории ОЭЗ, необходимый для запуска таможенной процедуры «свободной таможенной зоны», которая дает резидентам возможность пользоваться таможенными льготами. Напомним, резиденты ОЭЗ освобождаются от уплаты таможенных пошлин и НДС на ввозимые в «Титановую долину» товары – оборудование, сырье, стройматериалы и другое.

Вполне естественно, что промышленный объект такого уровня отстраивают только лучшие компании. Впрочем, это не значит, что желающим заказать отделку офисных помещений не хватит рабочих рук - для такой работы всегда найдутся нужные специалисты. К тому же работы наверняка будут выполнены значительно быстрее и дешевле, чем в «Титановой Долине». При этом налицо эффект повышения доверия к фирме, а значит и увеличения прибыли.