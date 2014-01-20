В Германии разбили первый супергибрид BMW

Инцидент произошел в Баварии на трассе A92 неподалеку от города Фрайзинг. 30-лений тест-пилот BMW, имя которого не называется, не справился с управлением, после чего автомобиль врезался в разделительный барьер, пересек дорогу и остановился на крайней правой полосе. В качестве причин ДТП местная полиция называет чрезмерную скорость движения и мокрое дорожное полотно (во время аварии шел дождь).

Водитель в результате аварии не пострадал, однако спорткар получил значительные повреждения, включая поломку рулевого управления и подвески.