В Германии разбили первый супергибрид BMW
В Германии произошла авария с участием тестового прототипа гибридного спорткара BMW i8. Приблизительная стоимость такого автомобиля, снаряженного различным специальным оборудованием, составляет более 200 тысяч евро. Об этом сообщает издание Merkur.
Инцидент произошел в Баварии на трассе A92 неподалеку от города Фрайзинг. 30-лений тест-пилот BMW, имя которого не называется, не справился с управлением, после чего автомобиль врезался в разделительный барьер, пересек дорогу и остановился на крайней правой полосе. В качестве причин ДТП местная полиция называет чрезмерную скорость движения и мокрое дорожное полотно (во время аварии шел дождь).
Водитель в результате аварии не пострадал, однако спорткар получил значительные повреждения, включая поломку рулевого управления и подвески.
BMW i8 комплектуется гибридной силовой установкой суммарной мощностью 362 лошадиные силы. В ее состав входит 231-сильный трехцилиндровый турбоагрегат 1.5, электродвигатель, комплект литиевых аккумуляторов и шестиступенчатый «автомат». Спорткар способен разгоняться с нуля до ста километров в час за 4,4 секунды, а его максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 250 километров в час. Европейские продажи спорткара начнутся весной текущего года. Цены на модель будут начинаться от 120 тысяч евро.