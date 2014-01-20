В Крещение в проруби искупались 800 тагильчан
20 января 2014, 14:10Общество
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В минувшие выходные в Нижнем Тагиле прошли праздничные мероприятия, посвященные Крещению Господню. Кстати, рядом с каждой церковью, храмом дежурили полицейские.
19 января с 11 до 15 часов на акватории Нижнетагильского пруда у клуба моржей состоялось массовое крещенское купание, 800 человек выразили желание окунуться в проруби. Об этом сообщает пресс-служба МВД Нижнего Тагила.
Всего в праздничных мероприятиях приняли участие около 3000 тагильчан и жителей Горноуральского городского округа. В обеспечении безопасности граждан и общественного порядка было задействовано около 300 сотрудников полиции.
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