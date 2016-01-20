Композитные контейнер-цистерны УВЗ допущены к эксплуатации
Российским морским регистром судоходства выданы АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» свидетельства о допущении типа конструкции по безопасности, о соответствии типа конструкции и о допущении типа конструкции на контейнер-цистерну модели КЦХ.ПКМ-25/0,4 с котлом из композиционных материалов.
Данные свидетельства позволяют эксплуатировать контейнер-цистерну на железнодорожном, автомобильном и речном транспорте.
Контейнер-цистерна модели КЦХ.ПКМ-25/0,4 предназначена для перевозки и хранения широкой номенклатуры химических продуктов. Применение композиционных материалов в конструкции контейнера обеспечило снижение массы тары до 4,5 тонн и увеличение грузоподъемности до 31,5 тонны. Кроме того, применяемые композиционные материалы не восприимчивы к коррозии, что позволило увеличить срок службы контейнера до 30 лет и значительно сокращает эксплуатационные расходы для собственников, т.к. дорогостоящую пропарку контейнера после каждой выгрузки химических грузов можно заменить обычной промывкой теплой водой.
Разработанная корпорацией УВЗ контейнер-цистерна является эффективной заменой выбывающим по истечению срока службы железнодорожным цистернам, создавая для грузоотправителей новые логистические возможности благодаря мультимодальности. Один раз загрузив химических продукт можно доставить его без переливов и потери потребительских свойств в любую точку мира.
В течение 2016 года корпорация УВЗ предлагает всем заинтересованным промышленным предприятиям и транспортным компаниям на условиях аренды взять контейнер-цистерны модели КЦХ.ПКМ-25/0,4 для опытной эксплуатации.