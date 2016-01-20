Композитные контейнер-цистерны УВЗ допущены к эксплуатации

Контейнер-цистерна модели КЦХ.ПКМ-25/0,4 предназначена для перевозки и хранения широкой номенклатуры химических продуктов. Применение композиционных материалов в конструкции контейнера обеспечило снижение массы тары до 4,5 тонн и увеличение грузоподъемности до 31,5 тонны. Кроме того, применяемые композиционные материалы не восприимчивы к коррозии, что позволило увеличить срок службы контейнера до 30 лет и значительно сокращает эксплуатационные расходы для собственников, т.к. дорогостоящую пропарку контейнера после каждой выгрузки химических грузов можно заменить обычной промывкой теплой водой.