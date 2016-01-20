Паслер выступил против сокращения 500 сотрудников «Качканарского ГОКа»

Паслер свою задачу видел в том, чтобы объяснить обеим сторонам, что они заняли излишне категоричную позицию. С одной стороны, сокращать 500 человек при сохранении достаточно высокого производства - неразумно. С другой - цены на металл значительно снизились, что, безусловно, отразилось на экономическом положении всей отрасли, не только «Качканарского ГОКа». Есть периоды, когда действительно необходимо ужаться, чтобы сохранить рынок и потом развиваться, - пояснил источник. - Необходимо сохранить коллектив, так как расти без этого в дальнейшем невозможно. Нужно найти такие экономические рычаги, которые позволят снизить расходы, но максимально сохранить коллектив.

В свою очередь сотрудники предприятия заявили, что готовы написать заявление на отпуск без содержания на один день в неделю, хотя на самом деле все будут работать полную неделю.