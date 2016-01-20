Пенсионный фонд призывает неработающих пенсионеров Нижнего Тагила писать заявления на индексацию пенсии
20 января 2016, 12:00ОбществоПавел Щербина
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Пенсионный фонд напоминает о том, что пенсионеры, прекратившие трудовую деятельность после 30 сентября 2015 года, имеют право на индексацию пенсии в размере 4%.
Сюжеты: Нижний Тагил
Предварительная запись граждан осуществляется по телефону: 8-992-013-63-02. При себе пенсионерам нужно иметь паспорт, СНИЛС, трудовую книжку, либо другой документ, доказывающий отсутствие трудовых отношений.
Ежедневно в УПФР обращается примерно 90 человек. Уже принято более 700 заявлений говорится в пресс-релизе Пенсионного фонда.
Однако, увы, индексация касается только неработающих пенсионеров. Тем пенсионерам, кто работает, в прошлом году было отказано в индексации. Так как, по мнению парламентариев, работающие пенсионеры меньше подвержены инфляции благодаря тому, что получают зарплату.
Читатели TagilCity.ru, как вы считаете, справедливо ли это?
© Эрик Х., TagilCity.ru по информации УПФР
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