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Пенсионный фонд призывает неработающих пенсионеров Нижнего Тагила писать заявления на индексацию пенсии
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Пенсионный фонд призывает неработающих пенсионеров Нижнего Тагила писать заявления на индексацию пенсии

20 января 2016, 12:00ОбществоПавел Щербина
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