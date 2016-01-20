Пенсионный фонд призывает неработающих пенсионеров Нижнего Тагила писать заявления на индексацию пенсии

Предварительная запись граждан осуществляется по телефону: 8-992-013-63-02. При себе пенсионерам нужно иметь паспорт, СНИЛС, трудовую книжку, либо другой документ, доказывающий отсутствие трудовых отношений.

Ежедневно в УПФР обращается примерно 90 человек. Уже принято более 700 заявлений говорится в пресс-релизе Пенсионного фонда.

Однако, увы, индексация касается только неработающих пенсионеров. Тем пенсионерам, кто работает, в прошлом году было отказано в индексации. Так как, по мнению парламентариев, работающие пенсионеры меньше подвержены инфляции благодаря тому, что получают зарплату.

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