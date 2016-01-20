Состоится ли великое переселение жителей Нижнего Тагила из ветхого и аварийного жилья?

Департамент информационной политики губернатора с гордостью отрапортовал о том, что Свердловская область на 10% перевыполнила план по переселению граждан в благоустроенное жилье.

Сообщается, что в Свердловской области были улучшены условия проживания для 7916 человек. Однако на этом работа не закончена. Новое жилье для очередников будет продолжать строиться в Нижнем Тагиле, Красноуральске, Карпинске и других городах Свердловской области и в этом году.

Финансирование строительства берут на себя бюджеты области и муниципалитетов, а также Фонд содействия реформированию ЖКХ.

Благодаря этому, к концу текущего года планируется переселить из ветхого и аварийного жилья ещё 4570 человек или жильцов более чем 300 аварийных домов.

Однако так ли радужны перспективы, какими их рисует областное правительство? TagilCity.ru напоминает о том, что в декабре Управление архитектуры и градостроительства Нижнего Тагила подробно рассказало журналистам TagilCity.ru о недвижимости нашего города.

Так, в прошлом году было введено в эксплуатацию всего три дома для

Тагильчане, как вы считаете, достаточные ли это объёмы для города с более чем 300-тысячным населением? Пишите в комментарии своё мнение по этому поводу. А если вам «повезло» оказаться среди очередников, поделитесь информацией о том, сколько лет вы ждёте переселения.