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Состоится ли великое переселение жителей Нижнего Тагила из ветхого и аварийного жилья?
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Состоится ли великое переселение жителей Нижнего Тагила из ветхого и аварийного жилья?

20 января 2016, 10:25ОбществоПавел Щербина
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