Учёные доказали: женщины лучше защищены от гриппа, чем мужчины
20 января 2016, 13:50ОбществоMaurice
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Ученые выявили интересную особенность женского организма. Оказывается, что женщины лучше защищены от гриппа, нежели мужчины. Антивирусную защиту женщинам обеспечивает гормон эстроген, которого в организме представительниц прекрасного пола гораздо больше, чем у мужчин.
Сотрудники клинического центра, расположенного в Соединенных Штатах Америки, изучили гендерное различие организмов на сопротивляемость штамму самого распространенного гриппа-А.
В результате женские клетки носовых ходов, взятые для эксперимента и зараженные гриппом, достаточно быстро справились с вирусами, при том, что мужские заболели.
Специалисты отмечают, что здоровый гормональный фон женского организма способствует снижению репликации вируса, что означает более легкое протекание болезни или вовсе ее отсутствие.
Как говорят ученые, эстроген также обеспечивает также защиту от гепатита и инфекции Эбола. Соответственно женщины меньше подвержены и этим заболеваниям.
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