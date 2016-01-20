Учёные доказали: женщины лучше защищены от гриппа, чем мужчины

Сотрудники клинического центра, расположенного в Соединенных Штатах Америки, изучили гендерное различие организмов на сопротивляемость штамму самого распространенного гриппа-А.

В результате женские клетки носовых ходов, взятые для эксперимента и зараженные гриппом, достаточно быстро справились с вирусами, при том, что мужские заболели.

Специалисты отмечают, что здоровый гормональный фон женского организма способствует снижению репликации вируса, что означает более легкое протекание болезни или вовсе ее отсутствие.