В Нижнем Тагиле отключили телефоны экстренных служб: выделены резервные линии

Поэтому в МКУ «ЕДДС Администрации города Нижний» Тагил» и противопожарной службе города выделены дополнительные номера телефонов.

Номера резервных телефонов для обращения населения города: МКУ «ЕДДС Администрации города Нижний» Тагил» - 8 953 389 41 71, противопожарная служба города (01) - 8 (3435) 42-28-19. По данным номерам можно обратиться и получить необходимую помощь уже сейчас.