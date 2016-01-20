В Нижнем Тагиле отключили телефоны экстренных служб: выделены резервные линии
20 января 2016, 14:10Общество
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Непогода в Нижнем Тагиле вносит свои корректировки в работу самых разных служб. Город заваливает снегом, и от этого страдают не только автомобилисты. Так, аварийное отключение связи произошло в жизненно важных службах города.
Сюжеты: Нижний Тагил
Поэтому в МКУ «ЕДДС Администрации города Нижний» Тагил» и противопожарной службе города выделены дополнительные номера телефонов.
Номера резервных телефонов для обращения населения города: МКУ «ЕДДС Администрации города Нижний» Тагил» - 8 953 389 41 71, противопожарная служба города (01) - 8 (3435) 42-28-19. По данным номерам можно обратиться и получить необходимую помощь уже сейчас.
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