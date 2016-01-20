В России навечно заблокировали 13 популярных торрентов

В ближайшее время российские пользователи лишатся доступа к следующим сайтам:

- www.bobfilm.net - www.dream-film.net

- www.kinokubik.com

- www.kinozal.tv

- www.kinobolt.ru

- www.rutor.org

- www.seedoff.net

- www.torrentor.net

- www.tushkan.net

- www.tvserial-online.net

- www.wood-film.ru

- www.kinovo.tv

- bigcinema.tv

Эти ресурсы Роскомнадзор внес в реестр нарушителей авторских прав. Данные об этих пиратских сайтах, где выкладывали нелегальные копии фильмов, который мог скачать любой желающий, направлены на выгрузку операторам связи для осуществления блокировки по доменному имени. Это обязывает интернет-провайдеров заблокировать доступ к указанным сайтам для своих клиентов.

Напомним, что в конце декабря 2015 года глава Роскомнадзора Александр Жаров выступил с прогнозом, что уже в нынешнем году крупнейшие российские торрент-трекеры будут заблокированы.

Одним из первых претендентов на вечную блокировку в России стал трекер Rutracker.org, однако окончательного решения о его блокировке пока не принято из-за поданной апелляции.