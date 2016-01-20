В Свердловской области считавшаяся погибшей девочка вернулась в семью спустя 15 лет (ФОТО)

В роддоме новорождённой девочке поставили неправильную дозу препарата против инфекции. Эта врачебная ошибка повлекла за собой значительные повреждения центральной нервной системы. Девочка стала инвалидом: ничего не видела, не слышала и не чувствовала. Просто лежала и даже не плакала.

Врачи уговорили маму девочки Наталью Пидтоптанную отказаться от ребёнка, аргументируя это тем, что она не справится с уходом за таким ребёнком. Тем не менее женщина продолжала навещать её в доме ребёнка. Однажды ей сообщили, что девочка умерла, поэтому приходить больше нет смысла.

Пятнадцать лет спустя Наталью вызвали в суд: интернат подал на алименты. Это известие буквально шокировало Наталью. Её ребёнок жив! Выяснилось, что врачи обманули её, чтобы избавить от обузы. Они посчитали, что так матери будет лучше.

Девочку зовут Юля Кудрина. За годы, проведённые в интернате, она научилась двигаться, кушать, одеваться и немного ходить. У девочки тяжёлая умственная отсталость. Сейчас счастливая Наталья забрала Юлю домой, теперь у неё есть семья. Это очень важно для реабилитации девочки. Она уже подружилась со своей младшей сестрой Ангелиной. Вместе они рисуют, пеленают кукол и делают причёски.

Врачебные ошибки дорого обходятся пациентам. Например, в прошлом году шестидесятилетняя женщина отсудила 400 тысяч рублей у больницы Нижнего Тагила за неправильно проведённую операцию на руке.